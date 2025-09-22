Мытищинские врачи спасли пациента с запущенной хронической ишемией ног
Хирурги Мытищинской больницы прооперировали пациента с хронической ишемией обеих ног. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В отделение сосудистой хирургии госпитализировали 55-летнего мужчину, который почти год страдал от болей в ногах. Он не обращался за медицинской помощью, пока конечности не стали бледными и холодными.
В ходе обследования пациенту диагностировали хроническую ишемию ног. Помимо прочего, они выявили полную закупорку обеих подвздошных артерий.
«Суть хирургического вмешательства заключалась в замещении поражённого участка аорты и подвздошных артерий сосудистым протезом. Операцию мы выполнили через небольшой доступ, поэтому срок реабилитации значительно сократился», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Казбек Чельдиев.Он отметил, что вставать и передвигаться после аорто-бедренного шунтирования пациент обычно может на третьи сутки. Однако прооперированный мужчина встал уже на вторые сутки.
Сейчас он готовится к выписке, после которой будет проходить лечение амбулаторно. Кроме постоянного наблюдения у хирурга, врачи рекомендовали ему соблюдать диету и бросить курить.