Мытищинские врачи спасли пациента с запущенной хронической ишемией ног

22 сентября 2025, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Мытищинской больницы прооперировали пациента с хронической ишемией обеих ног. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В отделение сосудистой хирургии госпитализировали 55-летнего мужчину, который почти год страдал от болей в ногах. Он не обращался за медицинской помощью, пока конечности не стали бледными и холодными.



В ходе обследования пациенту диагностировали хроническую ишемию ног. Помимо прочего, они выявили полную закупорку обеих подвздошных артерий.

«Суть хирургического вмешательства заключалась в замещении поражённого участка аорты и подвздошных артерий сосудистым протезом. Операцию мы выполнили через небольшой доступ, поэтому срок реабилитации значительно сократился», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Казбек Чельдиев.