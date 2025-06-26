Мытищинский фельдшер скорой помощи приняла быстрые роды прямо в квартире

26 июня 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Мытищах фельдшер скорой помощи Ирина Петрова помогла родиться младенцу прямо в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи.





На пульт единого диспетчерского центра поступил вызов к 37-летней женщине с поводом «роды, кровотечение». На вызов направили фельдшера Мытищинской подстанции Ирину Петрову. Прибыв на место, она выяснила, что у роженицы – вторая беременность, срок – 39 недель. У неё уже начались частые схватки и потуги.



«Роды развивались стремительно, и медик выбрала единственное правильное решение – оказать акушерскую помощь прямо на дому. В результате на свет появилась доношенная, здоровая девочка весом 3,500 кг. Фельдшер, перерезав пуповину, обработала малышку и завернула в стерильное одеяло», – рассказал старший врач Мытищинской подстанции Ян Алиев.