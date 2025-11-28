Мытищинский суд осудил похитителей предпринимателя, вымогавших 50 млн рублей

28 ноября 2025, 18:41

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Мытищинский суд вынес приговор по делу о похищении предпринимателя в Подмосковье и вымогательстве. На скамье подсудимых находились четверо – граждане Аристак, Гевондян, Гогчян и Магомедов.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».

«17 августа прошлого года они приехали к дому предпринимателя Геворгяна на автомобиле с подложным номером. Подойдя к потерпевшему, они представились сотрудниками полиции, надели на него наручники, насильно поместили в машину и увезли в заранее подготовленное место. В этом доме они незаконно удерживали его, избивали и требовали передать 50 000 000 рублей, угрожая физической расправой», – говорится в сообщении.