Мытищинский суд осудил похитителей предпринимателя, вымогавших 50 млн рублей
Мытищинский суд вынес приговор по делу о похищении предпринимателя в Подмосковье и вымогательстве. На скамье подсудимых находились четверо – граждане Аристак, Гевондян, Гогчян и Магомедов.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».
«17 августа прошлого года они приехали к дому предпринимателя Геворгяна на автомобиле с подложным номером. Подойдя к потерпевшему, они представились сотрудниками полиции, надели на него наручники, насильно поместили в машину и увезли в заранее подготовленное место. В этом доме они незаконно удерживали его, избивали и требовали передать 50 000 000 рублей, угрожая физической расправой», – говорится в сообщении.Суд признал всех четверых виновными в похищении человека группой лиц из корыстных побуждений с применением насилия, а также вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере и подделке идентификационного номера транспортного средства.
Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок семь лет три месяца. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.