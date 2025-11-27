В Домодедове африканца приговорили к полутора годам колонии за контрабанду золота

27 ноября 2025, 18:16

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Домодедовский суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде стратегически важных товаров уроженцу Африки. Его лишат свободы на полтора года.





Гражданин Республики Гана вылетел из Королевства Бахрейн в международный аэропорт Домодедово, имея при себе шесть ювелирных изделий. Для личного пользования они предназначены не были, сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».



«Ранее он неоднократно пересекал таможенную границу, знал правила ЕАЭС и осознавал незаконность перемещения ювелирных изделий из золота без декларирования. В ходе таможенного досмотра были обнаружены изделия из драгоценного металла, рыночная стоимость которых превышала 12 млн рублей. Это признаётся крупным размером», – говорится в сообщении.