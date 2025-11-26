Стало известно окончательное решение суда по уголовному делу Аглаи Тарасовой
Домодедовский суд Московской области вынес приговор актрисе Дарье-Аглае Тарасовой по уголовному делу о контрабанде наркотических средств. Суд установил вину актрисы и назначил ей наказание по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ.
Как сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области», в результате разбирательства Тарасову приговорили к трём годам лишения свободы условно. Помимо этого, её обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее в ходе судебных прений позиции сторон значительно расходились. Прокурор просил для артистки 3,5 года условного срока. Адвокаты Тарасовой настаивали на том, чтобы суд ограничился только штрафом. Защита подчеркивала, что характер обвинения усугубляет только место задержания подсудимой.
Сама Тарасова полностью признала вину. Она заявила суду, что совершила большую ошибку и глубоко раскаивается в содеянном.
Читайте также: