Стало известно окончательное решение суда по уголовному делу Аглаи Тарасовой

26 ноября 2025, 19:13

Актриса Аглая Тарасова получила 3 года условно и штраф за контрабанду наркотиков

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Домодедовский суд Московской области вынес приговор актрисе Дарье-Аглае Тарасовой по уголовному делу о контрабанде наркотических средств. Суд установил вину актрисы и назначил ей наказание по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ.