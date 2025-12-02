Суд защитил участок природной территории Подмосковья от передачи рыбхозу
Арбитражный суд Московской области рассмотрел дело рыбного хозяйства «Сенеж» против администрации городского округа Солнечногорск по факту отказа предприятию в продаже без торгов земельного участка площадью 300 гектаров и вынес решение в пользу ответчика. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец ссылался на то, что участок, расположенный у деревни Тимонино, находится в собственности, поэтому ограничивать его продажу незаконно. Но суд принял во внимание, что на оборот участка действует ряд ограничений, связанных с его природоохранным статусом, а также с особенностями правового режима водных объектов.
«В результате суд отказал в удовлетворении требований рыбхоза, подтвердив законность и обоснованность решения Комитета по управлению имуществом администрации округа Солнечногорск», — говорится в сообщении.В решении суда отмечается, что в данном случае отказ в предоставлении участка соответствует установленным требованиям.