Суд защитил участок природной территории Подмосковья от передачи рыбхозу

Арбитражный суд Московской области рассмотрел дело рыбного хозяйства «Сенеж» против администрации городского округа Солнечногорск по факту отказа предприятию в продаже без торгов земельного участка площадью 300 гектаров и вынес решение в пользу ответчика. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Истец ссылался на то, что участок, расположенный у деревни Тимонино, находится в собственности, поэтому ограничивать его продажу незаконно. Но суд принял во внимание, что на оборот участка действует ряд ограничений, связанных с его природоохранным статусом, а также с особенностями правового режима водных объектов.





«В результате суд отказал в удовлетворении требований рыбхоза, подтвердив законность и обоснованность решения Комитета по управлению имуществом администрации округа Солнечногорск», — говорится в сообщении.