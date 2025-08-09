Младший сын Овечкина выполнил символическое вбрасывание на Кубке в Подмосковье
Кубок Александра Овечкина в Подмосковье — символическое вбрасывание выполнил младший сын легендарного бомбардира, Илья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что радуется растущей популярности хоккея.
«Саша, спасибо, что своим примером вдохновляешь ребят!» — написал он.
Турнир проводится в Подмосковье уже в седьмой раз и стал одним из крупнейших детско‑юношеских хоккейных событий страны. Губернатор поблагодарил всех, кто пришёл поддержать спортсменов — жителей региона, участников СВО и их семьи, а также отдельно приветствовал Татьяну Николаевну, маму Александра Овечкина, назвав её истинной вдохновительницей соревнований.
Кубок растёт: если в 2018 году участвовали шесть команд из Подмосковья, то нынче приехали 24 команды из 13 регионов России, а также из Минска и Астаны. За время существования турнира в нём выступили 70 команд — более 1,4 тысячи игроков; матчи посетили на арене 15 тысяч зрителей, а онлайн посмотрели свыше 1,5 млн человек.
На лёд вышли наши легенды — Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук и, конечно, сам Александр Овечкин вместе с сыном Серёжей. На мероприятии также присутствовали известные футболисты — Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин и другие.