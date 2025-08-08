В Подмосковье определились финалисты международного Кубка Овечкина по хоккею
Финалистами международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских академий стали московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области по тогам серии плей-офф.
За третье место сыграют ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев»,
«В полуфинале соревнований «Ак Барс» победил «Локомотив» со счётом 3:2. Основное время завершилось вничью, и исход встречи решила серия буллитов. А юные армейцы разгромили гостей из Уфы – 13:1. Решающая игра за главный трофей Кубка Александра Овечкина состоится 9 августа», – говорится в сообщении.С результатами матчей турнира можно ознакомиться на сайте OviCup-2025.
В финальный день соревнований перед решающим противостоянием команд-участниц на лёд арены «Мытищи» им. В.И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты. В роли капитана одной из ледовых дружин выступит Александр Овечкин. За команду лучшего снайпера НХЛ сыграют звёздные хоккеисты разных лет. Капитан второй команды Павел Дацюк выведет на площадку не менее сильный состав именитых игроков.
Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. Соревнованиях собрали 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Это рекордное количество участников за все время проведения турнира.