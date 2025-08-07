Овечкин встретился на «Красногорск Арене» с юными участниками ОвиCUP
Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин встретился на «Красногорск Арене» с участниками турнира детских хоккейных команд ОвиCUP. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В эти дни на арене им. В. В. Петрова проходит турнир на Кубок Александра Овечкина. Юные спортсмены смогли не только наблюдать за играми заключительного пятого тура группового этапа, но и пообщаться со знаменитым хоккеистом после финального свистка. Ребята сделали совместное фото с Овечкиным и взяли у него автограф», – говорится в сообщении.ОвиCUP проводится в седьмой раз при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Финал состоится 9 августа.
Как напомнили в министерстве, недавно Овечкин установил рекорд по количеству шайб, заброшенных в НХЛ. В поединке его клуба «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, тем самым побив казавшийся вечным рекорд канадца Уэйна Гретцки.