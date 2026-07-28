В Долгопрудном провели регату в честь легендарных российских яхтсменов

28 июля 2026, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Регату, посвящённая знаменитым яхтсменам Виктору Потапову и Борису Будникову, провели в акватории Котовского залива в Долгопрудном во вторник, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участниками турнира стали около 70 спортсменов в возрасте от девяти до 18 лет — воспитанники парусного клуба «Водник», спортивной школы «Парус» и спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта Московской области.





«Ребята соревновались в пяти классах яхт», — говорится в сообщении.