Строительство ледовой арены в Кашире завершат в будущем году

28 июля 2026, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Спортивный комплекс, состоящий из крытой ледовой арены с трибуной на 200 мест и уличных спортплощадок, строят в Кашире. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность объекта достигла 20%.





«Площадь ФОКа составит 5 600 квадратных метров. Там разместят всю необходимую для катка инфраструктуру: прокат и сушку коньков, мастерскую для их заточки и для подгонки клюшек, камеру хранения, раздевалки, душевые, а также помещения для тренеров и судей, тренажёрный зал, инфракрасную сауну и медпункт», — говорится в сообщении.