Серпуховский музей объявил набор художников на фестиваль «Музей под звёздами»
Серпуховский историко-художественный музей открыл приём заявок для художников, иллюстраторов, оформителей и всех, кто увлекается творчеством, на участие в фестивале «Музей под звёздами», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Участники смогут оформить музейные арт-лавки, воплотить собственные творческие идеи в музейном пространстве и создать работы прямо во время фестиваля. Гости мероприятия увидят весь процесс создания произведений искусства. Присоединиться к проекту могут как профессиональные художники, так и любители.
Для участия необходимо заполнить анкету. Организаторы принимают заявки до 4 августа включительно. Участие бесплатное. Итоги отбора объявят 5 августа — в этот день организаторы свяжутся с участниками, прошедшими конкурсный отбор.
Фестиваль «Музей под звёздами» пройдёт в Серпухове 8 августа уже в девятый раз. Темой этого года станет «Джаз импрессио», а главным источником вдохновения — выставка «Импрессионизм с русской душой», которая работает в музее до 16 августа.
В программу фестиваля войдут концерт джазовой музыки, показ анимированных шедевров музейной коллекции, мастер-классы, лотерея и ярмарка.
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