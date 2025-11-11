В Подмосковье 101-летний ветеран ВОВ получила премию «Гордость нации»
Ветеран Великой Отечественной войны из подмосковного Подольска Мария Михайловна Рохлина, позывной «Красная шапочка», стала лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации». 28 сентября 2025 года она отметила свой 101 день рождения, сообщили в Минсоцразвития Московской области.
10 ноября 2025 года Мария Михайловна поднялась на сцену Малого театра вместе с героями специальной военной операции. Весь зал встретил её аплодисментами стоя, выражая уважение и благодарность.
В честь 80-летия Великой Победы организаторы учредили новую номинацию «Одна на всех», и именно в этой номинации ветеран удостоена высшей награды.
Мария Рохлина участвовала в боях на Дону и Сталинградской битве, в Курской битве, боях под Прохоровкой, форсировании Днепра, освобождении территорий Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Германии и Чехословакии. Она является кавалером Ордена Отечественной войны II степени и награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими памятными знаками.
Её позывной «Красная шапочка» связан с красным беретом, который она носила на фронте, и стал её личным символом мужества и стойкости.