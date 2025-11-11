В Подмосковье 101-летний ветеран ВОВ получила премию «Гордость нации»

11 ноября 2025, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Ветеран Великой Отечественной войны из подмосковного Подольска Мария Михайловна Рохлина, позывной «Красная шапочка», стала лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации». 28 сентября 2025 года она отметила свой 101 день рождения, сообщили в Минсоцразвития Московской области.