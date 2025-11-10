Педагоги из Подольска приняли участие на слете программы «Орлята России»

10 ноября 2025, 17:34

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 5 по 8 ноября 2025 года в Перми состоялся Всероссийский слёт молодых педагогов в рамках программы «Орлята России», объединивший около 200 участников со всех регионов страны, сообщает Министерство образования Московской области.







Подмосковье на мероприятии представляли советник по воспитанию Екатерина Филиппова и учитель начальных классов Анна Морозова из Гимназии имени Подольских курсантов.



Слёт был направлен на создание профессионального сообщества молодых педагогов, освоение современных технологий воспитания и укрепление связей в сфере начального общего образования. Программа включала образовательные интенсивы, мастер-классы и стратегические сессии по развитию «Орлят России», а также обмен опытом между педагогами из разных регионов.



По итогам встречи Екатерина Филиппова и Анна Морозова получили дипломы за лучший доклад на секции Международной научно-практической конференции «Современное воспитание: теория, практика, проблематизация». Тема выступления — «Инструменты медиасопровождения воспитательной работы: как советнику и учителю эффективно работать в общешкольном родительском чате».



Мероприятие прошло при поддержке Росдетцентра и Министерства образования и науки Пермского края. Более 460 тысяч детей Московской области участвуют в движении «Орлята России».

