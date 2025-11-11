В Подольске провели экскурсию для школьников по стоматологической поликлинике

11 ноября 2025, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Экскурсию по подольскому отделению Домодедовской стоматологической поликлиники организовали для 22 одиннадцатиклассников из лицея №26. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Лицеисты учатся в классе с углублённым изучением биологии и химии и готовятся поступать в медицинские вузы. Экскурсию для них провёл выступил главный врач медучреждения Михаил Каюгин. Он показал ребятам, как работают врачи, какое оборудование используют и какие технологические решения им доступны.





«Сегодня у вас есть хорошая возможность понять, как работает стоматологическое учреждение. Безусловно, финансы важны. Но, выбирая медицину, в первую очередь вы должны опираться на свое желание оказывать помощь», — сказал экскурсантам Михаил Каюгин.