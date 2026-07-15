Расписание на Курском и Казанском направлениях изменится на выходных
График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится с вечера пятницы, 17 июля, до утра воскресенья, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В указанный период на станциях Царицыно и Люберцы-1 планируют заменить стрелочные переводы.
«На станции Царицыно работы будут проводиться на участке третьего пути 18 июля с 00:40 до 10:40, а на станции Люберцы-1 — на участке четвёртого пути 17-19 июля в интервале между 23:50 и 6:50», — говорится в сообщении.Из-за работ у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. А некоторые составы временно отменят.