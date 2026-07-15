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Строительство котельной в посёлке Фряново завершат осенью

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Блочно-модульную котельную мощностью 0,7 МВт строят в посёлке Фряново округа Щёлково. Завершить работы должны осенью текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Объект проверили инспекторы ведомства. В настоящее время он готов на 60%.

«Новая котельная заменит частную, у хозяина которой муниципалитет вынужден был закупать теплоресурс для отопления близлежащих домов», — отмечается в сообщении.
Котельную оснастят современным оборудованием. Она будет полностью автоматизированной: присутствие персонала на объекте не потребуется.

Ранее сообщалось, что округу Ступино передали под строительство котельной участок федеральной земли общей площадью около 9 800 квадратных метров.
Лев Каштанов

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