Строительство котельной в посёлке Фряново завершат осенью
Блочно-модульную котельную мощностью 0,7 МВт строят в посёлке Фряново округа Щёлково. Завершить работы должны осенью текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Объект проверили инспекторы ведомства. В настоящее время он готов на 60%.
«Новая котельная заменит частную, у хозяина которой муниципалитет вынужден был закупать теплоресурс для отопления близлежащих домов», — отмечается в сообщении.Котельную оснастят современным оборудованием. Она будет полностью автоматизированной: присутствие персонала на объекте не потребуется.
Ранее сообщалось, что округу Ступино передали под строительство котельной участок федеральной земли общей площадью около 9 800 квадратных метров.