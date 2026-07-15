В Домодедове по народной программе единороссов открыли молочную ферму

15 июля 2026, 13:30

оригинал Фото: пресс-службе администрации г. о. Домодедово

В городском округе Домодедове по народной программе «Единой России» открыта современная молочно-товарная ферма. Предприятие получило государственные субсидии для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.





Это один из самых масштабных и долгожданных проектов в сфере сельского хозяйства муниципалитета. Площадь фермы – 15 000 квадратных метров. Объём инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. Производственный комплекс рассчитан на 1200 голов дойного стада. Он обеспечит выпуск около 14 000 тонн молока в год.



Сейчас идёт перевод животных из старых корпусов на новую ферму, которая построена с применением передовых технологий. Искусственный интеллект контролирует здоровье животных и процесс дойки, внедрена система беспривязного содержания.

«Наша профессия – это труд для людей. Всё, что мы производим, – молоко, сметана, масло – есть в магазинах, и в каждом продукте частичка нашего труда. Когда я вижу это, понимаю, что работаю не зря», – поделилась старший бригадир Елена Тарасюк, которая работает на ферме с 1999 года.

Фото: пресс-службе администрации г. о. Домодедово

«Московская область сегодня – лидер по переработке молока. Это вполне закономерно, так как регион находится рядом с крупнейшим в стране рынком потребления. Чтобы сделать продукты более качественными, переработку нужно организовывать как можно ближе к потребителю», – пояснил координатор партийного проекта «Российское село» Двойных.