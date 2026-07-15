В Домодедове по народной программе единороссов открыли молочную ферму
В городском округе Домодедове по народной программе «Единой России» открыта современная молочно-товарная ферма. Предприятие получило государственные субсидии для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.
Это один из самых масштабных и долгожданных проектов в сфере сельского хозяйства муниципалитета. Площадь фермы – 15 000 квадратных метров. Объём инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. Производственный комплекс рассчитан на 1200 голов дойного стада. Он обеспечит выпуск около 14 000 тонн молока в год.
Сейчас идёт перевод животных из старых корпусов на новую ферму, которая построена с применением передовых технологий. Искусственный интеллект контролирует здоровье животных и процесс дойки, внедрена система беспривязного содержания.
«Наша профессия – это труд для людей. Всё, что мы производим, – молоко, сметана, масло – есть в магазинах, и в каждом продукте частичка нашего труда. Когда я вижу это, понимаю, что работаю не зря», – поделилась старший бригадир Елена Тарасюк, которая работает на ферме с 1999 года.
Для пополнения штата кадрами хозяйство заключило договоры на ведение аграрных классов с двумя домодедовскими школами. Предприятие ведёт общественную работу, поддерживая местные школы и детсад, помогает Домодедовской епархии восстанавливать храм в селе Вельяминово.
Как отметил сенатора Александр Двойных, «Единая Россия» обеспечивает в Подмосковье высокий уровень поддержки агоропрома. За пять лет сельхозпроизводители Домодедова получили субсидии на развитие растениеводства и животноводства более чем на миллиард рублей.
«Московская область сегодня – лидер по переработке молока. Это вполне закономерно, так как регион находится рядом с крупнейшим в стране рынком потребления. Чтобы сделать продукты более качественными, переработку нужно организовывать как можно ближе к потребителю», – пояснил координатор партийного проекта «Российское село» Двойных.
Развитие АПК – одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». На сельских территориях Подмосковья в 42 муниципальных образованиях проживают около двух миллионов человек. Это 20% от общего числа жителей региона. Объём производства аграриев Московской области в прошлом году превысил 200 миллиардов рублей. Реализовано более 100 инвестпроектов в агропроме, создано почти 11 000 рабочих мест.
Для подмосковных сельхозпроизводителей предусмотрено около 40 видов мер господдержки – субсидий и грантов. Московская область занимает первое место в России по объёму производства тепличных овощей и является крупнейшим регионом по переработке сельскохозяйственной продукции в стране. За пять лет производство сыра в Подмосковье выросло на 156%. В регионе производят каждый пятый килограмм отечественного сыра.