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Многодетные семьи Подмосковья подали 10 тыс. заявок на выплату вместо земли

оригинал Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Свыше 10 тысяч заявлений на получение выплаты взамен положенного земельного участка подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Заявление на получение выплаты могут подать семьи, которые стоят в очереди на выделение земли.

«Заявку на выплату вместо участка можно подать в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Для этого нужно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму. Уведомление о согласии на обработку персональных данных члена семьи, указанного в заявлении, поступит к нему в личный кабинет», — говорится в сообщении.
Решение по заявке должно быть принято и отправлено заявителю в течение 15 рабочих дней.
Лев Каштанов

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