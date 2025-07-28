Многодетные семьи Подмосковья подали 10 тыс. заявок на выплату вместо земли

28 июля 2025, 10:46

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Свыше 10 тысяч заявлений на получение выплаты взамен положенного земельного участка подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Заявление на получение выплаты могут подать семьи, которые стоят в очереди на выделение земли.





«Заявку на выплату вместо участка можно подать в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Для этого нужно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму. Уведомление о согласии на обработку персональных данных члена семьи, указанного в заявлении, поступит к нему в личный кабинет», — говорится в сообщении.