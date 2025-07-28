Многодетные семьи Подмосковья подали 10 тыс. заявок на выплату вместо земли
Свыше 10 тысяч заявлений на получение выплаты взамен положенного земельного участка подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Заявление на получение выплаты могут подать семьи, которые стоят в очереди на выделение земли.
«Заявку на выплату вместо участка можно подать в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Для этого нужно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму. Уведомление о согласии на обработку персональных данных члена семьи, указанного в заявлении, поступит к нему в личный кабинет», — говорится в сообщении.Решение по заявке должно быть принято и отправлено заявителю в течение 15 рабочих дней.