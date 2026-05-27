Многодетные семьи Подмосковья подали 3400 заявлений на выплату взамен земли

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

На портале госуслуг Московской области с начала года подали более 3400 заявлений на выплату многодетной семье вместо земельного участка. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Услуга доступна на портале в разделе «Земля» – «Другое».

«Подать заявление могут многодетные семьи, стоящие в очереди на земельный участок. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Уведомление о предоставлении согласия на обработку персональных данных поступит в личный кабинет на региональном портале члену семьи, указанному в заявлении», – уточнили в ведомстве.
Решение должно поступить в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

В министерстве добавили, что услуга «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям» доступна на том же портале.
Лора Луганская

