Власти Пушкинского округа обсудили с жителями Заветов Ильича сбои в канализации
Проблемы в работе канализационной системы обсудили жители микрорайона Заветы Ильича Пушкинского округа с представителями местных властей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встречу с жителями приехали депутат Мособлдумы Михаил Ждан, уполномоченный главы округа Нина Ушакова и заместители главы округа по вопросам ЖКХ Евгений Лойко и Людмила Конопатченкова.
«Бюджет округа сейчас не потянет полную замену всех канализационных сетей. Поэтому администрация округа прорабатывает вопрос с областным Мин ЖКХ о включении участка коллектора в госпрограмму. Пока ждем решения на региональном уровне, муниципалитет и обслуживающая организация принимают локальные меры для улучшения ситуации», — сказал Михал Ждан.Он добавил, что в ходе встречи было принято решение создать общий чат, через который жители будут сообщать о сбоях, чтобы службы реагировали на них максимально оперативно.