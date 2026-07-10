Власти Пушкинского округа обсудили с жителями Заветов Ильича сбои в канализации

10 июля 2026, 14:18

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Проблемы в работе канализационной системы обсудили жители микрорайона Заветы Ильича Пушкинского округа с представителями местных властей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На встречу с жителями приехали депутат Мособлдумы Михаил Ждан, уполномоченный главы округа Нина Ушакова и заместители главы округа по вопросам ЖКХ Евгений Лойко и Людмила Конопатченкова.





«Бюджет округа сейчас не потянет полную замену всех канализационных сетей. Поэтому администрация округа прорабатывает вопрос с областным Мин ЖКХ о включении участка коллектора в госпрограмму. Пока ждем решения на региональном уровне, муниципалитет и обслуживающая организация принимают локальные меры для улучшения ситуации», — сказал Михал Ждан.