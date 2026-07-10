В реконструкции Битвы при Молодях в Чехове примут участие 500 человек

10 июля 2026, 13:08

оригинал Фото: медиасток.рф

XVII военно-исторический фестиваль «Молодинская битва» состоится в селе Молоди округа Чехов 25 июля. Его центральным событием станет реконструкция Битвы при Молодях 1572 года, в которой примут участие около 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Члены исторических клубов воссоздадут атмосферу Руси конца XVI века и продемонстрируют работу легендарного передвижного полевого укрепления «Гуляй-город».





«В программу фестиваля также входят турниры по историческому фехтованию, кулачные бои и народные игры, мастер-классы, интерактивные площадки, исторические чтения и концерт, хедлайнером которого станет Сергей Галанин с группой «СерьГа», — говорится в сообщении.