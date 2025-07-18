Многодетные семьи Подмосковья подали более 17,5 тыс. онлайн-заявок на выплаты
Свыше 17,5 тыс. заявлений на получение выплаты для многодетной семьи подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Ежегодная выплата в размере 7 тысяч рублей положена многодетным семьям со школьниками, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе.
«Заявку нужно подавать в том случае, если семья недавно переехала в Московскую область или ребёнок перевёлся в школу в другом населённом пункте региона. Но если семья уже получает услуги в проактивном режиме, выплаты начисляются автоматически», — говорится в сообщении.Услуга по предоставлению выплаты размещена на областном госпортале в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Если в семье несколько школьников, заявку надо подавать на каждого отдельно.