Многодетные семьи Подмосковья подали более 17,5 тыс. онлайн-заявок на выплаты

18 июля 2025, 13:32

оригинал Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

Свыше 17,5 тыс. заявлений на получение выплаты для многодетной семьи подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Ежегодная выплата в размере 7 тысяч рублей положена многодетным семьям со школьниками, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе.





«Заявку нужно подавать в том случае, если семья недавно переехала в Московскую область или ребёнок перевёлся в школу в другом населённом пункте региона. Но если семья уже получает услуги в проактивном режиме, выплаты начисляются автоматически», — говорится в сообщении.