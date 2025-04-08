Многодетные семьи Подмосковья получили с начала года около 380 участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Бесплатные земельные участки в Московской области получили за первый квартал текущего года 378 многодетных семей, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Семьи получили участки в 34 подмосковных округах. Больше всего участков — 116 — передали многодетным за первые три месяца текущего года в Одинцовском округе. В Электростали участки получили 28 семей, в Пушкинском округе — 23, а в Солнечногорске, Ленинском и Подольске участки получила 21 семья в каждом из округов», — говорится в сообщении.Как отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов, всего с момента запуска программы по обеспечению участками многодетных, землю в регионе получили 37 тысяч 939 таких семей. В очереди на получение стоят 17 тысяч 290 семей. Работа по формированию походящих для них участков продолжается.
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