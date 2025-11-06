В Подмосковье стало проще поменять ребёнку фамилию и имя

06 ноября 2025, 10:05

оригинал Фото: istockphoto.com/Erstudiostok

Получить разрешение на изменение имени и фамилии ребёнка младше 14 лет в Московской области стало проще: соответствующий сервис на региональном портале госуслуг оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Миносуправления Подмосковья.





Подробнее о нововведениях рассказала министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.





«К электронной форме заявки подключили «умный сервис», который автоматически проверяет данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития Подмосковья, так что заявителю останется только выбрать из предложенного списка. Сервис также проверяет, не было ли подано такое заявление ранее. Это поможет избежать повторной подачи, если решения по первой заявке ещё нет», — пояснила Надежда Куртяник.