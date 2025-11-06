Полмиллиона жителей Подмосковья пользуются электронным паспортом льготника
В Московской области жители активно переходят на электронные соцпаспорта льготников. Такой формат делает получение льгот и социальных услуг проще и удобнее. На сегодняшний день паспорт скачали уже более 500 000 человек, отметили в Министерстве социального развития Подмосковья.
Электронный паспорт всегда под рукой — прямо в приложении «Добродел». Там размещен штрих-код социальной карты, данные о льготной категории и реквизиты документов, подтверждающих право на льготы.
«Социальный льготный паспорт в нашем регионе скачали уже более 500 000 жителей. Особенно активно им пользуются многодетные семьи, которые могут без труда посещать музеи и культурные мероприятия, просто предъявив документ на своем смартфоне», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Кроме того, цифровой документ открывает доступ к скидкам в крупных торговых сетях, что делает его полезным и в повседневной жизни. Главное преимущество электронного формата — удобство.
Скачать свой соцпаспорт можно на регпортале.