Полмиллиона жителей Подмосковья пользуются электронным паспортом льготника

06 ноября 2025, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Московской области жители активно переходят на электронные соцпаспорта льготников. Такой формат делает получение льгот и социальных услуг проще и удобнее. На сегодняшний день паспорт скачали уже более 500 000 человек, отметили в Министерстве социального развития Подмосковья.





Электронный паспорт всегда под рукой — прямо в приложении «Добродел». Там размещен штрих-код социальной карты, данные о льготной категории и реквизиты документов, подтверждающих право на льготы.





«Социальный льготный паспорт в нашем регионе скачали уже более 500 000 жителей. Особенно активно им пользуются многодетные семьи, которые могут без труда посещать музеи и культурные мероприятия, просто предъявив документ на своем смартфоне», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.