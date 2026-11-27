Многодетную семью из Волоколамска наградили орденом «Родительская доблесть»
В Волоколамске в канун Дня матери состоялся праздничный концерт «Для самой дорогой». Одним из главных событий торжества стало вручение женщинам наград за воспитание детей и укрепление семейных традиций, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
С наступающим праздником мам и бабушек поздравила замглавы муниципалитета Надежда Большакова. Она поблагодарила женщин за любовь, заботу и терпение, которые они ежедневно дарят детям.
«Великий материнский труд всегда будет самым почётным и значимым. Выражаю особую благодарность многодетным мамам Волоколамского округа, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мамам, сыновья которых сейчас защищают Родину. Вы воспитали настоящих героев», – сказала Большакова.
За особые заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом Московской области «Родительская доблесть» награждены супруги Светлана и Юрий Куленок. Они воспитывают семерых детей, младшему из которых – два года, старшему – 18.
«У нас с мужем семь детей. Конечно, это большая ответственность, но мы справляемся с помощью моей мамы, Клавдии Климовой. Это огромное счастье — видеть, как растут и развиваются наши дети. Когда получаешь такую высокую оценку, чувствуешь, что всё делается не зря. Это вдохновляет и даёт силы двигаться дальше», – поделилась многодетная мама Светлана Куленок.Благодарственные письма администрации округа за добросовестный материнский труд вручили Елене Гудковой, Наталье Федюк и Ирине Барановой.
Для гостей праздника выступили творческие коллективы округа. Завершился концерт песней «Мама – первое слово».