27 ноября 2026, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В Волоколамске в канун Дня матери состоялся праздничный концерт «Для самой дорогой». Одним из главных событий торжества стало вручение женщинам наград за воспитание детей и укрепление семейных традиций, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.





С наступающим праздником мам и бабушек поздравила замглавы муниципалитета Надежда Большакова. Она поблагодарила женщин за любовь, заботу и терпение, которые они ежедневно дарят детям.

«Великий материнский труд всегда будет самым почётным и значимым. Выражаю особую благодарность многодетным мамам Волоколамского округа, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мамам, сыновья которых сейчас защищают Родину. Вы воспитали настоящих героев», – сказала Большакова.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

«У нас с мужем семь детей. Конечно, это большая ответственность, но мы справляемся с помощью моей мамы, Клавдии Климовой. Это огромное счастье — видеть, как растут и развиваются наши дети. Когда получаешь такую высокую оценку, чувствуешь, что всё делается не зря. Это вдохновляет и даёт силы двигаться дальше», – поделилась многодетная мама Светлана Куленок.