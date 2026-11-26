В Волоколамске после ДТП с четырьмя студентами и лосем усилили профилактику аварий
Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних студентов Волоколамских учебных заведений. После происшествия организована дополнительная профилактика аварий, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Водитель пытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем, но автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Трое пассажиров получили компрессионные переломы позвоночника, а один – ещё и рваную рану головы. Трёх пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля, а четвёртого подростка диагностировали перелом пальца, помощь ему оказали в местной больнице.
Администрация Волоколамского округа связалась с руководством учебных и медицинских учреждений, чтобы уточнить состояние студентов. По данным на 26 ноября, все четверо выписаны. Один вернулся к занятиям, трое продолжают восстановление дома.
«После аварии в учреждениях среднего профессионального образования Волоколамска по поручению администрации провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и безопасности пассажиров. Информационные материалы направили в родительские чаты школ и колледжей округа», – рассказали в руководстве округа.Кроме того, 27 ноября администрация вместе с Госавтоинспекцией проведёт дополнительную профилактическую акцию на улицах Волоколамска. Водителям напомнят о соблюдении скоростного режима, непростых погодные условиях и опасности внезапного появления диких животных на автодорогах.
«С наступлением холодов и выпадением снега риск аварий возрастает. Скользкое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь, а на загородных трассах, особенно в тёмное время суток, дополнительную опасность представляют лесные животные», – отметили в администрации.Автомобилистам советуют снижать скорость на участках дорог, проходящих через леса, соблюдать безопасную дистанцию, обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные». При появлении животного на проезжей части необходимо плавно затормозить, избегая резких манёвров.
Все находящиеся в автомобиле должны пользоваться ремнями безопасности, в том числе на задних сиденьях.