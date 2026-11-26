26 ноября 2026, 20:46

Фото: istockphoto / Christian Svensson

Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних студентов Волоколамских учебных заведений. После происшествия организована дополнительная профилактика аварий, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.





Водитель пытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем, но автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Трое пассажиров получили компрессионные переломы позвоночника, а один – ещё и рваную рану головы. Трёх пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля, а четвёртого подростка диагностировали перелом пальца, помощь ему оказали в местной больнице.



Администрация Волоколамского округа связалась с руководством учебных и медицинских учреждений, чтобы уточнить состояние студентов. По данным на 26 ноября, все четверо выписаны. Один вернулся к занятиям, трое продолжают восстановление дома.

«После аварии в учреждениях среднего профессионального образования Волоколамска по поручению администрации провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и безопасности пассажиров. Информационные материалы направили в родительские чаты школ и колледжей округа», – рассказали в руководстве округа.

«С наступлением холодов и выпадением снега риск аварий возрастает. Скользкое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь, а на загородных трассах, особенно в тёмное время суток, дополнительную опасность представляют лесные животные», – отметили в администрации.