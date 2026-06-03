Многопрофильный амбулаторный кластер в Королёве планируют открыть осенью
В Королёве к концу года планируют открыть новую поликлинику на 1000 посещений в смену. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках рабочей поездки в городской округ проверил ход работ на объекте и поговорил с врачами.
Строительная готовность поликлиники превышает 90%. Ведутся чистовая отделка помещений, сборка и расстановка мебели, монтаж медицинского оборудования, пусконаладочные работы по инженерным системам, благоустройство территории.
«В конце 2021 года во время поездки в Королёв жители и медики подняли вопрос о необходимости строительства в городе большой современной поликлиники. Сейчас значительная часть медицинской помощи разнесена по разным адресам. В старых зданиях не хватает площадей для тяжёлого оборудования. Новая поликлиника должна всё изменить. Задача – запустить её осенью. Рассчитываем, что к концу года сюда придут первые пациенты», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, в поликлинике установят аппараты КТ, МРТ и другую технику для проведения глубоких исследований, обустроят дневные стационары. В здание переедет центр амбулаторной онкологической помощи. Помимо этого, в медучреждении предусмотрены отделение неотложной помощи, физиотерапии, дневные стационары. Будет развиваться профилактическое направление.
В поликлинике будут работать 197 врачей и 313 медсестёр. Их переведут из действующих подразделений Королёвской больницы. Это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, хирурги, травматологи, врачи лучевой диагностики, специалисты УЗИ, онкологического профиля, физиотерапии и так далее.
«Это настоящий многопрофильный амбулаторный кластер. Новое здание соответствует современным стандартам. На пяти этажах есть всё – огромная диагностическая и реабилитационная база для взрослых и детей, где можно будет оказывать медицинскую помощь и ветеранам СВО. Откроем Центр амбулаторно-онкологической помощи. Сейчас он находится в районе Костино в стеснённых условиях. Укомплектованность кадрами на сегодня – порядка 80%», – рассказал главврач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.
Расположенная по соседству поликлиника №1 на ул. Циолковского уже возобновила работу после капремонта. Здание, построенное почти 70 лет назад, давно нуждалось в обновлении. Теперь в нём разместят женскую консультацию и специализированные подразделения.