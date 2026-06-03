Многопрофильный амбулаторный кластер в Королёве планируют открыть осенью

03 июня 2026, 15:43

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Королёве к концу года планируют открыть новую поликлинику на 1000 посещений в смену. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках рабочей поездки в городской округ проверил ход работ на объекте и поговорил с врачами.





Строительная готовность поликлиники превышает 90%. Ведутся чистовая отделка помещений, сборка и расстановка мебели, монтаж медицинского оборудования, пусконаладочные работы по инженерным системам, благоустройство территории.

«В конце 2021 года во время поездки в Королёв жители и медики подняли вопрос о необходимости строительства в городе большой современной поликлиники. Сейчас значительная часть медицинской помощи разнесена по разным адресам. В старых зданиях не хватает площадей для тяжёлого оборудования. Новая поликлиника должна всё изменить. Задача – запустить её осенью. Рассчитываем, что к концу года сюда придут первые пациенты», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Это настоящий многопрофильный амбулаторный кластер. Новое здание соответствует современным стандартам. На пяти этажах есть всё – огромная диагностическая и реабилитационная база для взрослых и детей, где можно будет оказывать медицинскую помощь и ветеранам СВО. Откроем Центр амбулаторно-онкологической помощи. Сейчас он находится в районе Костино в стеснённых условиях. Укомплектованность кадрами на сегодня – порядка 80%», – рассказал главврач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.