Воробьёв подвёл итоги выполнения народной программы единороссов в Подмосковье

02 июня 2026, 19:28

«Единая Россия» – это лицо власти на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Она взяла на себя ответственность за выполнение обещаний и на предстоящих выборах должна подтвердить доверие людей. Об этом Воробьёв заявил на форуме «Подмосковье. Есть результат!» в Красногорске. На нём партия и региональное правительство отчитались о выполнении народной программы за пять лет.





Как подчеркнул глава региона, особое внимание уделялось выполнению наказов жителей по строительству социальных объектов. Практически в каждом городе Подмосковья открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий. Отдельно губернатор отметил запуск в 2024 году Детского центра имени Рошаля в Красногорске.

«Там помогают детям со всей России в самых сложных случаях, и эти усилия уже дают ощутимый результат. Только за прошлый год детская смертность в стационарах по региону снизилась на ощутимые 20%, а в целом – почти на 8%», – уточнил Воробьёв.

«Меры поддержки уже получают без малого 18 000 медиков. Особенно востребовано всё, что касается жилья – компенсация аренды и наша программа социальной ипотеки. Это больше 3500 квартир для медиков, учителей, молодых учёных и тренеров, которые остаются в Подмосковье и работают с нашими жителями», – сказал глава региона.

«Буквально вчера мы открыли очередной участок трассы ЮЛА. Огромный проект будет завершён в сентябре», – сказал Воробьёв.

«И сегодня в Подмосковье не осталось ни одного города, где не было бы благоустроенного парка или сквера. Пять лет назад их было всего 24, а сейчас уже 219 Видим огромный положительный отклик, и в этом году сделаем ещё 13 лесопарков», – пообещал глава региона.

«Радует, что количество жалоб почти по всем ключевым направлениям снижается. Это значит, что наши усилия дают результат», – добавил Воробьёв.