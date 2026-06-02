Воробьёв подвёл итоги выполнения народной программы единороссов в Подмосковье
«Единая Россия» – это лицо власти на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Она взяла на себя ответственность за выполнение обещаний и на предстоящих выборах должна подтвердить доверие людей. Об этом Воробьёв заявил на форуме «Подмосковье. Есть результат!» в Красногорске. На нём партия и региональное правительство отчитались о выполнении народной программы за пять лет.
Как подчеркнул глава региона, особое внимание уделялось выполнению наказов жителей по строительству социальных объектов. Практически в каждом городе Подмосковья открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий. Отдельно губернатор отметил запуск в 2024 году Детского центра имени Рошаля в Красногорске.
«Там помогают детям со всей России в самых сложных случаях, и эти усилия уже дают ощутимый результат. Только за прошлый год детская смертность в стационарах по региону снизилась на ощутимые 20%, а в целом – почти на 8%», – уточнил Воробьёв.
Он обратил внимание на важность поддержки медицинских работников и других специалистов социальной сферы.
«Меры поддержки уже получают без малого 18 000 медиков. Особенно востребовано всё, что касается жилья – компенсация аренды и наша программа социальной ипотеки. Это больше 3500 квартир для медиков, учителей, молодых учёных и тренеров, которые остаются в Подмосковье и работают с нашими жителями», – сказал глава региона.Отдельное внимание в регионе уделяют развитию транспорта – сфере, которая, как отметил Воробьёв, всегда была особым фокусом народной программы «Единой России».
Помимо этого, губернатор напомнил о запуске ЦКАД и реконструкции вылетных магистралей, которые разгружают весь столичный регион, выводят транзит из городов и дают людям новые маршруты.
Воробьёв также сообщил о ходе работ по масштабному проекту – строительству 45-километровой дороги от Солнцева до Железнодорожного.
«Буквально вчера мы открыли очередной участок трассы ЮЛА. Огромный проект будет завершён в сентябре», – сказал Воробьёв.
Существенный результат, по его словам, достигнут в жилищной сфере. В новые квартиры переехали более 36 000 жителей Подмосковья.
Серьёзная работа идёт по благоустройству. В 2021 году президент поддержал программу обустройства парков в лесу, напомнил губернатор.
«И сегодня в Подмосковье не осталось ни одного города, где не было бы благоустроенного парка или сквера. Пять лет назад их было всего 24, а сейчас уже 219 Видим огромный положительный отклик, и в этом году сделаем ещё 13 лесопарков», – пообещал глава региона.Он также отметил масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Радует, что количество жалоб почти по всем ключевым направлениям снижается. Это значит, что наши усилия дают результат», – добавил Воробьёв.
В завершение выступления губернатор выразил уверенность, что «Единая Россия» на предстоящих выборах подтвердит доверие жителей Подмосковья, опираясь на реальные результаты, которые уже изменили жизнь региона к лучшему.