Многопрофильную больницу в Балашихе откроют для пациентов в 2028 году
Большую многопрофильную больницу в Балашихе откроют в 2028 году. Об этом глава городского округа Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
С 2017 по 2025 годы в муниципалитете открыли 11 поликлиник и два новых корпуса Московского областного онкологического клинического центра.
«Очень много объектов первичного звена и стационаров находилось, можно сказать, в приспособленных помещениях. И не случайно президент и правительство России поддержали масштабный проект по строительству крупной больницы со стационаром и КДЦ в микрорайоне Ольгино. Как сейчас там обстоят дела?», – поинтересовался Воробьёв.Это будет один из крупнейших объектов здравоохранения Московской области. Помощь там смогут получать 1,3 млн жителей региона. Круглосуточный стационар рассчитан на 1123 койки. Консультативно‑диагностический центр сможет принимать 300 пациентов в смену.
«Все идёт в соответствии с графиком. Строители работают по фасадам, по стяжке пола, ведут устройство внутренних перегородок, монтаж стеновых панелей, инженерных систем. Каких-то опасений по срывам нет», – сказал Юров.В многопрофильной клинике будут работать почти 3000 врачей и сотрудников медперсонала. Медучреждение оснастят 800 единицами техники, включая два аппарата МРТ, три КТ, два ангиографа, рентген‑аппараты и экспертные УЗИ‑системы.
Строительство планируют завершить в будущем году, а открыть клинику для пациентов – в 2028-м. Сейчас готовность больницы превышает 53%.