Многопрофильную больницу в Балашихе откроют для пациентов в 2028 году

05 августа 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большую многопрофильную больницу в Балашихе откроют в 2028 году. Об этом глава городского округа Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





С 2017 по 2025 годы в муниципалитете открыли 11 поликлиник и два новых корпуса Московского областного онкологического клинического центра.

«Очень много объектов первичного звена и стационаров находилось, можно сказать, в приспособленных помещениях. И не случайно президент и правительство России поддержали масштабный проект по строительству крупной больницы со стационаром и КДЦ в микрорайоне Ольгино. Как сейчас там обстоят дела?», – поинтересовался Воробьёв.

«Все идёт в соответствии с графиком. Строители работают по фасадам, по стяжке пола, ведут устройство внутренних перегородок, монтаж стеновых панелей, инженерных систем. Каких-то опасений по срывам нет», – сказал Юров.