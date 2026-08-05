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Многопрофильную больницу в Балашихе откроют для пациентов в 2028 году

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большую многопрофильную больницу в Балашихе откроют в 2028 году. Об этом глава городского округа Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.



С 2017 по 2025 годы в муниципалитете открыли 11 поликлиник и два новых корпуса Московского областного онкологического клинического центра.

«Очень много объектов первичного звена и стационаров находилось, можно сказать, в приспособленных помещениях. И не случайно президент и правительство России поддержали масштабный проект по строительству крупной больницы со стационаром и КДЦ в микрорайоне Ольгино. Как сейчас там обстоят дела?», – поинтересовался Воробьёв.
Это будет один из крупнейших объектов здравоохранения Московской области. Помощь там смогут получать 1,3 млн жителей региона. Круглосуточный стационар рассчитан на 1123 койки. Консультативно‑диагностический центр сможет принимать 300 пациентов в смену.
«Все идёт в соответствии с графиком. Строители работают по фасадам, по стяжке пола, ведут устройство внутренних перегородок, монтаж стеновых панелей, инженерных систем. Каких-то опасений по срывам нет», – сказал Юров.
В многопрофильной клинике будут работать почти 3000 врачей и сотрудников медперсонала. Медучреждение оснастят 800 единицами техники, включая два аппарата МРТ, три КТ, два ангиографа, рентген‑аппараты и экспертные УЗИ‑системы.

Строительство планируют завершить в будущем году, а открыть клинику для пациентов – в 2028-м. Сейчас готовность больницы превышает 53%.
Лора Луганская

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