МО поучаствует в создании «Галереи Славы и Единства» к 80-летию Калининграда

17 июня 2026, 17:14

Фото: istockphoto/Belikart

В год 80-летия образования Калининградской области стартует всероссийский историко-культурный проект, объединяющий молодежь из разных регионов России. Организаторы приглашают юных жителей Подмосковья стать соавторами уникальной цифровой выставки, посвященной подвигу переселенцев, восстанавливавших самый западный форпост страны из руин.





Организатором конкурса «История Калининграда в лицах» выступает «Группа компаний ИНКОННЕКТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект приурочен к Году единства народов России и ставит перед собой амбициозную цель — создать живую летопись региона через личные истории семей, прибывших в послевоенные годы со всей страны.



Инициаторы проекта подчеркивают, что Московская область занимает в этой истории особое место. Именно отсюда в тяжелые послевоенные годы многие семьи первыми отправились в долгий путь, чтобы заложить основы экономики, культуры и социальной жизни новой российской территории. Их судьбы стали неотъемлемой частью не только калининградской, но и подмосковной истории.



Конкурс рассчитан на подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Им предстоит исследовать семейные архивы, восстанавливать биографии своих предков-первопроходцев и представить свои работы в одной из четырех номинаций:



