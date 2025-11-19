Мобильная бригада экстренного реагирования Подмосковья помогла более 300 жителям
Мобильная бригада экстренного реагирования продолжает помогать жителям региона в экстренных ситуациях. Специалисты предоставляют психолого-педагогическую, социальную и юридическую поддержку, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.
Бригада работает с родственниками погибших, помогает людям справиться с эмоциональными последствиями трагедий, а еще поддерживает детей и взрослых, переживающих кризисные ситуации.
«С момента своего создания специалисты бригады уже отработали порядка 300 запросов на оказание экстренной психологической помощи, что подчеркивает их значимость и необходимость в современных условиях», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Среди сложных вызовов — помощь пострадавшим после теракта в Крокус Сити Холл и атаки БПЛА в Раменском, выезд и сопровождение детей-сирот из Курской области. В ходе работы проводят индивидуальные консультации и специальные групповые мероприятия.
Сегодня бригада насчитывает более 100 высококвалифицированных специалистов. Их оперативная и профессиональная работа помогает жителям Подмосковья преодолевать трудности и сохранять социальную стабильность.