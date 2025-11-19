Мобильная бригада экстренного реагирования Подмосковья помогла более 300 жителям

19 ноября 2025, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Мобильная бригада экстренного реагирования продолжает помогать жителям региона в экстренных ситуациях. Специалисты предоставляют психолого-педагогическую, социальную и юридическую поддержку, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.





Бригада работает с родственниками погибших, помогает людям справиться с эмоциональными последствиями трагедий, а еще поддерживает детей и взрослых, переживающих кризисные ситуации.



«С момента своего создания специалисты бригады уже отработали порядка 300 запросов на оказание экстренной психологической помощи, что подчеркивает их значимость и необходимость в современных условиях», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.