В Московской области более 8000 детей-сирот обеспечили жильём

11 ноября 2025, 19:36

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области квартиру или жилищный сертификат на её покупку получили уже 8000 детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.





Жильём таких детей в регионе обеспечивают по достижении ими совершеннолетия.

«Подмосковье стабильно входит в число лидеров в России по предоставлению жилья детям-сиротам. Мы стали первым регионом, где ребята могут получить жилищный сертификат с 18 лет. Всё больше детей выбирают именно этот формат. Он удобен и позволяет самостоятельно приобрести квартиру. В этом году жильё получат более тысячи детей-сирот, причем около 90% – по сертификатам. А с начала реализации программы им обеспечены уже более 8000 человек», – уточнила Болатаева.