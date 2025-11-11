В Московской области более 8000 детей-сирот обеспечили жильём
В Московской области квартиру или жилищный сертификат на её покупку получили уже 8000 детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Жильём таких детей в регионе обеспечивают по достижении ими совершеннолетия.
«Подмосковье стабильно входит в число лидеров в России по предоставлению жилья детям-сиротам. Мы стали первым регионом, где ребята могут получить жилищный сертификат с 18 лет. Всё больше детей выбирают именно этот формат. Он удобен и позволяет самостоятельно приобрести квартиру. В этом году жильё получат более тысячи детей-сирот, причем около 90% – по сертификатам. А с начала реализации программы им обеспечены уже более 8000 человек», – уточнила Болатаева.
Получить сертификат можно онлайн через региональный портал госуслуг. Благодаря этому документу молодые люди могут выбрать себе подходящую квартиру по площади, планировке и месторасположению.
Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете. Минимальная площадь – 33 квадратных метра. Жильё сразу оформляется в собственность. А чтобы защитить детей от мошенников, деньги сразу перечисляют на счета продавцов квартир.
Подать заявление на получение жилищного сертификата можно по ссылке.