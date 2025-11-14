В Подмосковье назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

14 ноября 2025, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Московской области подвели итоги этого года и назвали самые популярные и редкие имена, которые родители дали своим детям, сообщили в Минсоцразвития региона.





Помимо привычных имён, выбирают и необычные варианты. Среди мальчиков встречаются Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр. Среди девочек редкими оказались Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.





«В регионе наблюдается интересная тенденция: традиционные имена постепенно уступают место их коротким формам. Среди популярных имен для мальчиков выделяются Алекс, Макс, Лёва, Влад и Рома. Что касается девочек, то в этом году наибольшей популярностью пользуются имена Соня, Маша, Лера, Ариша и Света. Эти имена остаются актуальными и востребованными у родителей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.