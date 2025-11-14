В Подмосковье назвали самые популярные и редкие имена новорожденных
В Московской области подвели итоги этого года и назвали самые популярные и редкие имена, которые родители дали своим детям, сообщили в Минсоцразвития региона.
Помимо привычных имён, выбирают и необычные варианты. Среди мальчиков встречаются Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр. Среди девочек редкими оказались Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.
«В регионе наблюдается интересная тенденция: традиционные имена постепенно уступают место их коротким формам. Среди популярных имен для мальчиков выделяются Алекс, Макс, Лёва, Влад и Рома. Что касается девочек, то в этом году наибольшей популярностью пользуются имена Соня, Маша, Лера, Ариша и Света. Эти имена остаются актуальными и востребованными у родителей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Родители могут зарегистрировать рождение ребёнка прямо в медучреждении. Здесь же оформят и первые документы малыша. Кроме того, подмосковные семьи получают господдержку:тподарочный набор «Я родился в Подмосковье» или выплату в размере 20 000 рублей.
Актуальную информацию о доступных мерах поддержки можно найти на регпортале госуслуг в разделе «Рождение в Московской области».