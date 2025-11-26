В Люберцах в 2026 году откроют поликлинику на 540 посещений

26 ноября 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы в 2026 году откроют новую поликлинику на 540 посещений в смену. Современное медучреждение для взрослых и детей строят в посёлке Мирный. В состав поликлиники войдёт встроенный пост скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.





Микрорайон активно развивают, и потребность в социальной инфраструктуре растёт. Общая площадь четырёхэтажного здания с подземным уровнем составит 6 200 м².



В поликлинике разместят взрослое и детское отделения с отдельными входами, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На третьем этаже откроют блок женской консультации и кабинет ингаляционной терапии. Учреждение укомплектуют мебелью и современным медицинским оборудованием. Застройщик планирует сдать объект в июне 2026 года.



​Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



«ЖК «Томилино парк» — микрорайон молодой, быстро развивается, и запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом понятный и объективный. Строители завершают фасад здания, ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж медицинского оборудования», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

