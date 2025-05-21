Мобильные комплексы с начала года проверили здоровье 100 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Медицинские мобильные комплексы с начала года совершили более 4 тыс. выездов по территории Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С целью повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Московской области проводят выезды мобильных комплексов. В них можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, получить консультацию узкопрофильных специалистов.
Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций региона или в соцсетях. Предварительная запись для обследования не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.
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«Мы организуем в регионе доступную и качественную медицину даже в отдаленной местности. Для этого существуют мобильные комплексы, которые с начала года совершили более 4 тыс. выездов, проверив здоровье порядка 100 тыс. жителей», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Она добавила, что заявки на выезды таких комплексов формируются индивидуально – под потребности каждого населённого пункта.
Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций региона или в соцсетях. Предварительная запись для обследования не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.
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Лора Луганская