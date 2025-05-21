В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Научно-практического Центра интегративной медицины избавили пациентку от постковидного синдрома. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр обратилась 55-летняя жительница Подмосковья с жалобами на слабость, утомляемость, головные боли и онемение ног. Все эти симптомы, мешающие вести привычный образ жизни, наблюдались у неё в течение шести месяцев.
Направление на диагностику и лечение выдаёт лечащий врач.
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«Как выяснилось, они появились после перенесенного ОРВИ. Обследование в поликлинике не выявило изменений в организме по результатам анализов крови. А вот обследование методом вегето-резонансного тестирования в Центре интегративной медицины выявили у женщины постковидный синдром», – рассказала врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.Пациентке назначили курс биорезонансной терапии.
«Уже после четырёх сеансов у женщины исчезли слабость и головные боли. Через восемь сеансов она полностью избавилась от жжения в ногах. А после включения в лечение трёх сеансов иглорефлексотерапии исчезло и онемение в нижних конечностях», – отмечает специалистБиорезонансная терапия – уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на инфекции и вирусы, заболевания органов и систем, подобрать индивидуальную программу лечения.
Направление на диагностику и лечение выдаёт лечащий врач.
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Лора Луганская