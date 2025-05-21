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В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Научно-практического Центра интегративной медицины избавили пациентку от постковидного синдрома. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр обратилась 55-летняя жительница Подмосковья с жалобами на слабость, утомляемость, головные боли и онемение ног. Все эти симптомы, мешающие вести привычный образ жизни, наблюдались у неё в течение шести месяцев.
«Как выяснилось, они появились после перенесенного ОРВИ. Обследование в поликлинике не выявило изменений в организме по результатам анализов крови. А вот обследование методом вегето-резонансного тестирования в Центре интегративной медицины выявили у женщины постковидный синдром», – рассказала врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.
Пациентке назначили курс биорезонансной терапии.
«Уже после четырёх сеансов у женщины исчезли слабость и головные боли. Через восемь сеансов она полностью избавилась от жжения в ногах. А после включения в лечение трёх сеансов иглорефлексотерапии исчезло и онемение в нижних конечностях», – отмечает специалист
Биорезонансная терапия – уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на инфекции и вирусы, заболевания органов и систем, подобрать индивидуальную программу лечения.

Направление на диагностику и лечение выдаёт лечащий врач.

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Парк Малевича примет забег TOPSKI FAMILY на призы Панжинского
21 мая 2025, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

25 мая в парке Малевича в Одинцовском городском округе состоится забег традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Особенностью соревнований станет забег на лыжах по траве на 50 м. Вместе со всеми желающими попробовать силы в необычной дисциплине предстоит звёздным гостям. Также для любителей бега подготовят дистанции от 500 м до 10 км. Пройдут семейная и корпоративная эстафеты», – рассказали в министерстве.
Зарегистрироваться на участие забега можно по ссылке.

По традиции участников поприветствует знаменитый лыжник Александр Панжинский. Он проведёт для них предстартовую разминку.

Для гостей и участников мероприятия подготовлены развлекательная программа, полевая кухня и спортивная лотерея.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать на сайте.

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Сборная Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве
21 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юниорская сборная Московской области по хоккею на траве завоевала золото Всероссийских соревнований «Юность России». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Соревнования проводили по круговой системе. Подмосковные хоккеистки одержали уверенные победы по всех играх, суммарно забив в ворота соперниц 57 мячей и пропустив лишь два. В итоге сборная Московской области выиграла турнир. Вице-чемпионом стала команда Москвы, а бронзовым призёром – сборная Татарстана», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что представительницы Московской области удостоились и индивидуальных наград. Так, Алёна Ладышкина стала лучшим вратарём соревнований, а Кристина Быкова – лучшим игроком.

Турнир «Юность России» с участием семи команд из разных регионов проходили в Крымске 11-19 мая. Всероссийские соревнования являлись отбором на VI Летнюю Спартакиаду молодёжи по хоккею на траве, финал которой состоится в Казани с 1 по 10 августа.

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Школьники Ленинского округа в ходе акции побили два рекорда Подмосковья
21 мая 2025, 16:35

Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

В Ленинском городском округе школьники образовательного центра «Лидер» вместе с родителями и учителями побили рекорд Московской области. Они растянули самую большую георгиевскую ленту и собрали самое большое количество шаров в честь 80-летия Победы, рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
Мероприятие под эгидой проекта «Успех V единстве поколений». Оно завершило патриотический марафон «Знамя Победы. Связь поколений».
«Мы все вместе развернули самую большую в Московской области георгиевскую ленту. Ребята в этом время держали в руках 1418 шариков по числу дней Великой Отечественной войны. Это позволило побить рекорд Московской области. Длина ленты составила 500 м., а ширина – около 3 м. Такую длинную георгиевскую ленту в Подмосковье ещё не разворачивали», – пояснил замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.
Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

Праздничную ленту развернули у школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово». В мероприятии приняли участие более 1 тыс. учеников. Рекорд зафиксировали и занесли в специальный реестр.

В пресс-службе уточнили, что лента, ставшая символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, была создана общими усилиями школьников, родителей и учителей. Кропотливая работа заняла несколько недель.

Два рекорда Московской области были установлены в рамках акции «Дорога памяти», приуроченной к Юбилею Победы.

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Городские парки Каширы пригласили насыщенно и активно отдохнуть
21 мая 2025, 16:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Парки Каширы пригласили на мероприятия активного отдыха. Каждую неделю они становятся центром притяжения для жителей и гостей городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов по губернаторской программой «Парки Подмосковья».
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха и многое другое ждёт жителей и гостей наших парков на этой неделе», – сказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале парков. Ещё больше афиш можно найти в канале «Кашира. Культура. Спорт».

Возможна отмена мероприятий из-за непогоды.

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Глава Павловского Посада Семёнов обсудил с жителями строительство новой дороги
21 мая 2025, 16:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов обсудил обустройство новой дороги на встрече с жителями Павловского Посада во время еженедельного объезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Руководитель города проверил, как справляются с поставленными задачами городские службы. Он встретился с жителями микрорайона Красная Заря. Граждан волновали состояние дорог и освещения. Главный запрос – обустройство дорожного полотна, тротуара и парковочного места для горожан, оставляющих машины у железнодорожной платформы. Семёнов поручил включить улицу Дарвина в план работ по капремонту на следующий год», – отметили в администрации.
В микрорайоне Красная Заря также сделают удобные съезды по улице Вачевской и тротуар вдоль поля по той же улице, соединяющий две дороги.

Семёнов дал указание навести порядок с въездами во дворы на улицах Орджоникидзе и Кирова. Время и большегрузная техника сильно испортили асфальт. Там полностью заменят покрытия на отдельных участках.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Во дворах района Кузьмина-Южная-Фрунзе подрядчик должен будет поправить бордюрные камни там, где велось комплексное благоустройство территории.

Ресурсоснабжающая организация закрасит вандальные надписи на тепловых камерах. Также поручено напомнить собственникам объектов и предприятий, что фасады также должны быть чистыми и без незаконных рисунков. Дорожники продолжают убирать мусор и приводить в порядок остановки после вандализма.

Помимо этого, продолжаются уборка незаконной рекламы, покос травы и вывоз крупногабаритного мусора.

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