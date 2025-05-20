Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Робот Светлана с начала года предложил жителям Подмосковья продлить рецепт на льготные лекарства уже более 80 тыс. раз. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.
Светлана – электронный помощник, созданный на основе искусственного интеллекта. В Московской области он обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись.
Помимо этого, робот совершает исходящие вызовы, напоминая пациентам о необходимости визита к врачу и приглашая на вакцинацию. В прошлом году Светлана начала также напоминать о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
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Помимо этого, робот совершает исходящие вызовы, напоминая пациентам о необходимости визита к врачу и приглашая на вакцинацию. В прошлом году Светлана начала также напоминать о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
«Проект стартовал в трёх городских округах и сейчас расширен на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач продлевает электронный рецепт, а пациент экономит время на посещении поликлиники. С начала года робот Светлана предложила продлить рецепт более 80 тыс. раз», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.
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Лора Луганская