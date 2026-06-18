Мобильные медбригады Подмосковья приняли более 133 тысяч пациентов

18 июня 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 133 тысяч человек обслужили мобильные медицинские комплексы в ходе выездов в отдалённые населённые пункты Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В мобильных комплексах можно сделать флюорографию, рентген и пройти первый этап диспансеризации.





«Для жителей отдалённых подмосковных территорий организована работа мобильных медицинских бригад, чтобы пациентам не приходилось тратить время на поездки в поликлиники. С начала 2026 года состоялось свыше 5 200 таких выездов, помощь получили более 133 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.