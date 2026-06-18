Мобильные медбригады Подмосковья приняли более 133 тысяч пациентов
Свыше 133 тысяч человек обслужили мобильные медицинские комплексы в ходе выездов в отдалённые населённые пункты Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В мобильных комплексах можно сделать флюорографию, рентген и пройти первый этап диспансеризации.
«Для жителей отдалённых подмосковных территорий организована работа мобильных медицинских бригад, чтобы пациентам не приходилось тратить время на поездки в поликлиники. С начала 2026 года состоялось свыше 5 200 таких выездов, помощь получили более 133 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Предварительная запись на приём в мобильном комплексе не требуется. График выездов публикуется на сайтах и в соцсетях окружных больниц.