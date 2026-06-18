Онкоскрининг кишечника прошли в Подмосковье с начала года 105 тысяч человек

18 июня 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 105 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную проверку на рак кишечника с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Скрининг проводится в рамках стартовавшего в прошлом году регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака.





«Пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь. Этот метод диагностики позволяет выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда лечение гораздо эффективнее и позволяет сохранить качество жизни», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.