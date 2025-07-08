Мобильные медбригады провели осмотр более 130 тыс. жителей Подмосковья

08 июля 2025, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 130 тысяч жителей отдалённых территорий Московской области прошли с начала года медицинские осмотры в мобильных комплексах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.







«С начала текущего года мобильные комплексы совершили пять с половиной тысяч выездов, во время которых проконсультироваться с врачом и пройти обследования смогли более 130 тысяч человек, проживающих на отдалённых территориях», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.