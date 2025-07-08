Мобильные медбригады провели осмотр более 130 тыс. жителей Подмосковья
Более 130 тысяч жителей отдалённых территорий Московской области прошли с начала года медицинские осмотры в мобильных комплексах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала текущего года мобильные комплексы совершили пять с половиной тысяч выездов, во время которых проконсультироваться с врачом и пройти обследования смогли более 130 тысяч человек, проживающих на отдалённых территориях», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В подмосковном Минздраве уточнили, что в ходе таких выездов было проведено почти 60 тысяч флюорографических исследований и свыше 9 тысяч женщин прошли маммографию.
Расписание выездов мобильных комплексов публикуется на сайтах и в соцсетях областных медучреждений. Предварительная запись на приём не требуется, с собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.