В Магарамкентском районе Дагестана случилась острая вспышка кишечной инфекции
В Магарамкентском районе Дагестана случилась острая вспышка кишечной инфекции после отравления водой. Об этом сообщает Shot.
«Вспышка острой кишечной инфекции в Дагестане — десятки людей отравились водой в Магарамкентском районе республики», — передает telegram-канал.
Множественные случаи инфекции зафиксированы в ряде населенных пунктов. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы. Заболевшие являются жителями Магарамкента, Куйсуна, Гиляра, Гапцаха и Верхнего Тагиркента.
Специалисты берут пробы воды и биоматериалов пострадавших для выяснения причин отравления. Проверку запустила и прокуратура республики.