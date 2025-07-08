В Магарамкентском районе Дагестана случилась острая вспышка кишечной инфекции

Фото: iStock/gorodenkoff

В Магарамкентском районе Дагестана случилась острая вспышка кишечной инфекции после отравления водой. Об этом сообщает Shot.



«Вспышка острой кишечной инфекции в Дагестане — десятки людей отравились водой в Магарамкентском районе республики», — передает telegram-канал.

Множественные случаи инфекции зафиксированы в ряде населенных пунктов. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы. Заболевшие являются жителями Магарамкента, Куйсуна, Гиляра, Гапцаха и Верхнего Тагиркента.

Специалисты берут пробы воды и биоматериалов пострадавших для выяснения причин отравления. Проверку запустила и прокуратура республики.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0