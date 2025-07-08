Онкоскрининг полости рта прошли около 240 тысяч жителей Подмосковья

08 июля 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 240 тысяч жителей Московской области с начала года прошли на приёме у дантиста бесплатный онкоскриннг полости рта — люминесцентную стоматоскопию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Люминесцентная стоматоскопия — это абсолютно безболезненная процедура, которая позволяет выявить патологические изменения в тканях. Всего в Подмосковье с начала текущего года такую диагностику прошли почти 240 тысяч пациентов. У 384 из них было заподозрено онкологическое заболевание. Этих людей направили на консультацию к онкологу», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.