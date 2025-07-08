В городских лагерях Подмосковья провели экоуроки

08 июля 2025, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Уроки экологии провели в летних городских лагерях в восьми округах Московской области: Коломне, Солнечногорске, Сергиево-Посадском, Балашихе, Клину, Истре, Рузском и Наро-Фоминском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







«Темой уроков стал раздельный сбор мусора. Об этом ребятам рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова. В Балашихе и Солнечногорске она провела девять экологических занятий», — говорится в сообщении.