Мобильные медкомплексы Подмосковья обслужили более 98 тысяч пациентов
Почти четыре тысячи выездов совершили мобильные медицинские комплексы в отдалённые районы Московской области с начала текущего года. Помощь получили свыше 98 тысяч пациентов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В мобильном комплексе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и ряд других исследований.
«Мобильные комплексы предоставляют жителям удалённых территорий возможность пройти обследование и получить консультацию специалиста, не тратя время на поездку в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.График выездов мобильных комплексов публикуют на сайтах и в соцсетях подмосковных больниц. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не нужна. Достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС.