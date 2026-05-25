Мобильные медкомплексы Подмосковья обслужили более 98 тысяч пациентов

25 мая 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти четыре тысячи выездов совершили мобильные медицинские комплексы в отдалённые районы Московской области с начала текущего года. Помощь получили свыше 98 тысяч пациентов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В мобильном комплексе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и ряд других исследований.





«Мобильные комплексы предоставляют жителям удалённых территорий возможность пройти обследование и получить консультацию специалиста, не тратя время на поездку в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.