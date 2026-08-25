В Павловском Посаде открыли в День города два музея
Две новые музейные площадки открылись для посетителей в Павловском Посаде в День города — 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов и депутат Мособлдумы Линара Самединова.
«Оба учреждения разместились в здании по адресу: Интернациональная улица, дом №43. Там обновили Музей истории русского платка и шали: экспозиция увеличилась вдвое, а залы оформили в соответствии с новой концепцией, стержнем которой стала связь поколений», — говорится в сообщении.Второй музей посвящён музыкальным инструментам. Основу фонда составило частное собрание жителя Павловского Посада Александра Павловича Калугина: он передал в дар округу более 400 инструментов из разных уголков мира.