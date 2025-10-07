Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили более 8,5 тыс. выездов
Свыше восьми с половиной тысяч выездов совершили мобильные медицинские комплексы в отдалённые районы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и прививку от гриппа.
«Такие выезды нужны для медицинского обслуживания жителей отдалённых территорий Подмосковья. В этом году состоялось уже более 8,5 тыс. выездов, в ходе которых медпомощь получили почти 200 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.График выезда мобильных комплексов размещают на сайтах больниц Подмосковья и в соцсетях медучреждений. Предварительная запись для обследования не нужна, достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС.