Достижения.рф

Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили более 8,5 тыс. выездов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше восьми с половиной тысяч выездов совершили мобильные медицинские комплексы в отдалённые районы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и прививку от гриппа.

«Такие выезды нужны для медицинского обслуживания жителей отдалённых территорий Подмосковья. В этом году состоялось уже более 8,5 тыс. выездов, в ходе которых медпомощь получили почти 200 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
График выезда мобильных комплексов размещают на сайтах больниц Подмосковья и в соцсетях медучреждений. Предварительная запись для обследования не нужна, достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0