Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили более 8,5 тыс. выездов

07 октября 2025, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше восьми с половиной тысяч выездов совершили мобильные медицинские комплексы в отдалённые районы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и прививку от гриппа.





«Такие выезды нужны для медицинского обслуживания жителей отдалённых территорий Подмосковья. В этом году состоялось уже более 8,5 тыс. выездов, в ходе которых медпомощь получили почти 200 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.