В ЖК «Цветочный город» в Мытищах построили дом на 187 квартир

07 октября 2025, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом со 187 квартирами возвели в составе жилого комплекса «Цветочный город» в Мытищах. Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь дома составляет свыше 10,9 тыс. квадратных метров. В здании расположены квартиры разнообразных планировок — как классических, так и евроформата.





«В каждой квартире есть просторные лоджии, а в некоторых предусмотрены окна в ванной и угловое панорамное остекление», — говорится в сообщении.