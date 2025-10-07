Достижения.рф

В ЖК «Цветочный город» в Мытищах построили дом на 187 квартир

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом со 187 квартирами возвели в составе жилого комплекса «Цветочный город» в Мытищах. Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Общая площадь дома составляет свыше 10,9 тыс. квадратных метров. В здании расположены квартиры разнообразных планировок — как классических, так и евроформата.

«В каждой квартире есть просторные лоджии, а в некоторых предусмотрены окна в ванной и угловое панорамное остекление», — говорится в сообщении.
ЖК «Цветочный город» состоит из нескольких монолитно-кирпичных домов высотой в 11-24 этажа. На первых этажах находятся коммерческие помещения: для магазинов, аптек, кафе, салонов красоты и пр.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0