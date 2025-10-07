В Подольске сняли фильм об истории парка Талалихина
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске представили художественно-документальный фильм «Наш старый — новый парк», посвященный местному парку культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Картина охватывает историю парка с 1860 года до наших дней, используя как архивные материалы, так и художественную линию — историю четырёх друзей, которые росли в этом районе. Инициатива создания фильма принадлежит сотрудникам парка. Источником вдохновения стала книга подольского писателя и журналиста Юрия Козловского «Наш старый парк».
Проект приурочен к юбилеям 2026 года: 130-летию открытия парка для всех горожан и 240-летию его основателя, графа Арсения Закревского. В съемках были задействованы местные артисты, а помощь в создании оказали: Российский государственный архив кинофотофонодокументов, Подольский краеведческий музей, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», библиотеки Подольска, ежегодное литературно-краеведческое издание «Подольский альманах», ДК им. 1 Мая (театральный коллектив «Факел») и Культурно-просветительский центр «Дубровицы»
Фильм можно посмотреть здесь по ссылке.
